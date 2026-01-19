Météo Maroc : temps froid ce mardi 20 janvier 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mardi 20 janvier 2026.

-Temps froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts Plateaux.

-Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif, avec quelques flocons de neige sur les Hauts plateaux.

-Pluies ou averses sur les plaines atlantiques au Nord d’Essaouira, la région de Tanger, Loukkos, le Rif, le Saïss, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest.

-Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur l’Oriental et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

-Rafales de vent fortes sur l’Oriental et la rive Méditerranéenne et assez fortes sur le Souss et les côtes Sud avec chasse-poussières locales.

-Température minimale de l’ordre de -09/-02 °C sur les Haut et Moyen Atlas, de 06/13 °C sur le Sud et près des côtes et de 00/06 °C partout ailleurs.

-Température diurne en légère hausse.

-Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et agitée à forte le long du littoral atlantique.