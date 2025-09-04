Rentrée scolaire : circulation dense au quartier Derb Omar de Casablanca (VIDEO)

À l’occasion de la rentrée scolaire, le quartier Derb Omar, cœur battant du commerce casablancais, connaît une pression inhabituelle sur la circulation. Dès les premières heures de la journée, embouteillages et klaxons rythment les rues étroites de ce haut lieu d’activité, où se croisent parents pressés, élèves, commerçants et transporteurs de marchandises.

La combinaison entre reprise des cours, afflux de clients venus s’approvisionner et flux logistique quotidien accentue les ralentissements, compliquant la tâche des automobilistes comme des piétons. Malgré la présence des agents de circulation, le quartier vit au rythme d’une densité urbaine extrême qui reflète les défis de mobilité de la métropole en cette période de rentrée.