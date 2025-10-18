Météo Maroc: vers une hausse des températures ce samedi

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 18 octobre 2025:

– Temps assez chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes sur les plaines Atlantiques et la Méditerranée avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

– Températures minimales de l’ordre de 03/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux et de 16/22°C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse sur la majorité du Royaume.

– Mer peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Tarfaya et Laâyoune et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L