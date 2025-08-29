Marché interne : un gisement qui monte en puissance

Le tourisme interne s’affirme comme un pilier stratégique, représentant 30% des nuitées hôtelières en 2024. Il est devenu un segment prioritaire de la nouvelle feuille de route 2023-2026 ciblant 4,7 millions de touristes internes d’ici 2026, et ce, en dépit de la forte saisonnalité de ces flux.

L’activité touristique a affiché des performances notables, avec une progression des arrivées entre 2023 et 2024, passant de 14,5 millions à 17,4 millions, soit une augmentation substantielle de 20%. Cette croissance globale, englobant les touristes étrangers en séjour (TES) à hauteur de 23% et les Marocains résidant à l’étranger (MRE) pour 17%, témoigne de l’attractivité croissante de la destination et des efforts de promotion.

Les recettes en devises ont également suivi cette tendance positive, atteignant 112 MMDH en 2024 contre 105 MMDH en 2023. Au sein de cette performance globale, le tourisme interne émerge comme un segment de plus en plus prépondérant. En 2024, il a généré 8,5 millions de nuitées dans les hôtels classés, soit 30% du total national. Pour la première fois, en 2024, les touristes marocains occupent la première position en termes de nuitées, devançant les marchés émetteurs.

Cette performance, bien plus qu’une simple tendance, révèle qu’il constitue un pilier de résilience, loin d’être un simple palliatif aux turbulences des marchés émetteurs. Il est désormais érigé en noyau dur de la stratégie touristique nationale malgré les défis de l’offre auxquels est confronté ce segment. La nouvelle feuille de route 2023-2026 entend ainsi sortir le tourisme interne des sentiers battus, reconnaissant son potentiel inépuisable, bien au-delà de la forte saisonnalité qui le caractérise toujours, en raison de plusieurs facteurs, notamment le retour à l’unification des vacances scolaires.

Pour rappel, la régionalisation du calendrier des vacances scolaires, instaurée en 2015 dans le cadre de la Vision 2020, pouvait stimuler la demande du tourisme interne tout au long de l’année tout en permettant de rendre l’offre plus accessible et mieux adaptée au pouvoir d’achat des familles marocaines. Mais elle a été abandonnée dès 2016, une année seulement après le début de son application.

4,7 millions de touristes visés en 2026

Le tourisme interne, dopé par l’émergence d’une classe moyenne nationale avide de loisirs et de voyages, contribue activement au dynamisme économique et à l’ancrage territorial de ce segment. Avec des nuitées qui ne cessent d’augmenter depuis 2023, exception faite de la période pandémique, le tourisme interne s’affirme comme un levier de la stratégie touristique nationale.

De 3,5 millions de touristes internes ayant séjourné en 2019 dans les différents établissements hôteliers et touristiques classés (EHTC) à 4,7 millions attendus en 2026, le tourisme domestique devra franchir un nouveau cap au Maroc à l’horizon 2030 grâce à cette feuille de route quadriennal.

Dans ce sens, les flux des touristes nationaux devraient se situer à 7 millions d’arrivées au sein des établissements d’hébergement classé selon les prévisions de la feuille de route du secteur. L’ambition d’atteindre cette performance est en soi une reconnaissance de l’immense potentiel de ce segment.

Pour atteindre cet objectif, la nouvelle stratégie touristique dont la convention-cadre a été paraphée, en mars 2023, entend agir sur trois principaux leviers, et ce, parallèlement à l’adoption de la nouvelle logique de filières en lieu et place des précédentes, basées sur les destinations. précédentes. Ces leviers, à même de stimuler la demande liée au tourisme interne, passeront nécessairement par le retour à la régionalisation du calendrier des vacances scolaires.

des acquis et des défis

En effet, le tourisme interne est confronté à la spécificité saisonnière puisque la demande étant traditionnellement concentrée sur la période estivale, générant un pic entre juillet et août où la demande est supérieure à l’offre, ce qui impacte les prix.

Cette forte saisonnalité limite la diversification des expériences et la rentabilité sur l’année. Un autre enjeu central – qui revient également sur le devant de la scène dans le cadre de cette feuille de route – est l’instauration des chèques et cartes de vacances sous forme de titres de paiements destinés à l’encouragement du tourisme interne, et ce, en leur permettant de payer les prestations liées aux loisirs et aux vacances.

Ce dispositif a déjà fait ses preuves depuis plusieurs années au niveau d’autres pays, à l’instar de la généralisation des congés payés et de la démocratisation des vacances. La nouvelle feuille de route

ambitionne de résoudre l’épineuse question liée à l’adaptation de l’offre et la demande interne via la conversion

et la capacité existante pour se conformer au pouvoir d’achat des touristes résidents. Elle vise également le développement de nouvelles capacités ciblées, notamment en matière d’hôtellerie en plein air et l’hébergement résidentiel orientés vers le segment familial.

Dans ce cadre, les stations Biladi, qui ciblent uniquement les nationaux, visent la création de 12.000 lits additionnels dans des destinations comme Ifrane, Agadir et Mehdia. La majorité de la capacité additionnelle créée a été développée au niveau des destinations les plus prisées par les touristes nationaux, à savoir Marrakech, Tanger et Agadir, avec l’émergence également des régions de l’Oriental et de Dakhla-Oued Dahab.

Deux filières dédiées au tourisme interne

Pour relever ces défis et exploiter pleinement le potentiel du tourisme interne, la nouvelle feuille de route touristique 2023-2026, dotée d’une enveloppe budgétaire de 6,1 milliards de dirhams, lui accorde une place primordiale.

Deux filières spécifiques sont dédiées aux nationaux : «Bord de mer», capitalisant sur leur préférence historique, et «Nature & Découverte», visant à diversifier l’offre et à lisser la saisonnalité tout au long de l’année. La promotion est également renforcée par la campagne «Netla9aw Fbladna» de l’ONMT et le lancement de la «carte Ntlakaw Fbladna» offrant des réductions sur le transport ferroviaire.

