Maroc : quel est le PIB touristique en 2024 ?

Par LeSiteinfo avec MAP

L’arrêté du compte satellite du tourisme pour l’année 2024 fait apparaître une hausse du produit intérieur brut (PIB) touristique de 38,4% par rapport à 2019, pour s’établir à 116,2 milliards de dirhams (MMDH), selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

« Compte tenue de la hausse de 46% des impôts nets de subventions sur les produits touristiques, le PIB du tourisme a progressé de 38,4% pour atteindre 116,2 milliards de dirhams en 2024 au lieu de 83,9 milliards en 2019. Sa contribution au PIB national s’est ainsi améliorée pour se situer à 7,3% en 2024 contre 6,8% en 2019 », indique le HCP dans une note d’information.

Ainsi, la consommation intérieure du tourisme s’est élevée à 201,7 MMDH en 2024, en croissance de 42,6% par rapport à 2019, précise la même source.

Cette hausse résulte d’une augmentation de la consommation du tourisme récepteur de 46,8% à 136,9 MMDH et de la consommation liée au tourisme interne et émetteur de 34,6% à 64,8 MMDH. Dans ce cadre la part du tourisme récepteur dans la consommation intérieure a atteint 67,9%, tandis que celle du tourisme interne et émetteur a diminué à 32,1% en 2024.

La production du secteur du tourisme s’est établie à 181,9 MMDH en 2024, en amélioration de 42,3% comparativement à 2019. La valeur ajoutée s’est élevée à 96,4 MMDH en 2024 (+37%).