Tourisme au Maroc : +16,7% de recettes en un an, selon l’Office des changes

Par LeSiteinfo avec MAP

Les recettes Voyages se sont établies à plus de 113,26 milliards de dirhams à fin octobre 2025, contre 97,04 MMDH durant la même période de 2024, selon l’Office des changes.

Ces recettes affichent ainsi une croissance de 16,7% en glissement annuel, précise l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Concernant les dépenses, elles ont augmenté de 11,5% pour atteindre 27,54 MMDH, fait savoir la même source.

Ainsi, le solde de la balance Voyages ressort en amélioration de 18,5% à plus de 85,71 MMDH.