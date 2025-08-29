Territoires marocains : à la rencontre de trésors naturels cachés

Le Maroc se présente comme une destination nature privilégiée, dont la richesse des paysages offre une multitude d’activités et d’expériences touristiques. Le pays est une terre de montagnes imposantes, notamment le Haut-Atlas avec plus de dix sommets à explorer abritant des trésors naturels. Le Maroc se distingue également par ses vastes forêts de cédraie, subéraie et arganeraie abritant une riche biodiversité. Enfin, les oasis et les dunes constituent de précieux écosystèmes à découvrir.

Grâce à une profusion naturelle de forêts verdoyantes, de montagnes majestueuses, de vallées dédales et de dunes luxuriantes, la destination Maroc vit au rythme de la nature. Loin de toute agitation, la diversité naturelle du Royaume offre une large palette d’activités et d’expériences touristiques.

Si le Maroc offre une pluralité de reliefs-montagnes, plaines, vallées, désert et oasis, les douze régions du Royaume proposent parallèlement une panoplie d’activités et d’expériences touristiques axées sur la découverte, l’aventure et les sensations fortes.

Des randonnées pédestres aux circuits en pleine nature, trekking et rafting, campings et simplement observation de la faune et de la flore en passant par les pratiques sportives et la découverte de l’agriculture biologique et de la gastronomie locale : ce sont autant d’activités et circuits proposées aux visiteurs au cœur d’innombrables sites touristiques.

Le Maroc offre l’exploration de plus de dix sommets

Du massif rifain au Haut-Atlas, terre de sommets dont beaucoup dépassent la barre symbolique des 4.000 mètres, le Maroc est un pays de montagnes. Entre ciel et terre, ces massifs prodigieux cachent des trésors naturels à découvrir : grottes, forêts verdoyantes, cours d’eau pittoresques et vallées sinueuses.

Le pays offre l’exploration de plus de dix sommets, dont la plupart se concentrent dans le Haut-Atlas, notamment entre la région de Marrakech-Safi et Souss-Massa. Au sommet de cette liste trône incontestablement le Toubkal, qui culmine à 4.167 mètres d’altitude. Ce point focal abrite la majorité des autres sommets majeurs, offrant des paysages tout aussi spectaculaires et des défis passionnants pour les alpinistes.

En dehors des massifs du Toubkal et de l’Ouanoukrim (4.089 m), l’Ighil M’Goun, avec ses 4.071 mètres d’altitude, constitue le troisième plus haut sommet du Maroc. Il se dresse fièrement au cœur du Géoparc M’Goun, au pied du Haut-Atlas Central entre Béni-Mellal au nord et la ligne de crête de l’lghil M’Goun au sud. Ce site englobe 15 communes relevant la Région Béni Mellal-Khénifra.

Un terrain de jeu exceptionnel pour les amoureux de la forêt

De plus, le Royaume offre un terrain de jeu exceptionnel pour les amoureux de la forêt. Ce domaine forestier, concentré essentiellement dans les zones montagneuses, couvre 13% de la superficie totale du territoire national, notamment du Haut-Atlas. Il est composé de cédraie, de subéraie, dont la forêt de la Maâmora est considérée comme la plus vaste du Maroc et probablement du monde, et l’arganeraie, un vaste berceau végétal couvrant trois territoires du centre du Maroc : Souss-Massa, Marrakech-Safi et Guelmim-Oued Noun. La forêt marocaine se distingue par une biodiversité abondante, considérée comme l’une des plus importantes du bassin méditerranéen.

De cette diversité découle également une grande richesse floristique et faunistique, comptant 154 Sites d’intérêt biologique et écologique (SIBE). Le Royaume dispose également de 39 aires protégées, dont 10 parcs nationaux.

Il s’est doté de quatre réserves de biosphère inscrites auprès de l’UNESCO, telles que celle de l’arganeraie, celle des Oasis du Sud du Maroc, la Réserve de la biosphère intercontinentale de la Méditerranée et celle de la Cédraie dans le Moyen-Atlas, en plus de 38 zones humides d’importance internationale (RAMSAR).

Les oasis, des trésors cachés de la nature marocaine

Par ailleurs, le tourisme oasien fait partie intégrante de l’offre marocaine. Les oasis sud-atlasiques font partie des richesses naturelles du Royaume. Sans conteste, la région de Drâa-Tafilalet, avec ses provinces d’Errachidia, de Zagora et d’Ouarzazate, abrite les plus grandes oasis du monde.

Ces ensembles d’oasis, situés dans les basses vallées des oueds Ziz et Ghéris, s’étendent notamment sur une vingtaine de communes de la région, autour des villes de Rissani et d’Erfoud. Véritables trésors nationaux, ces oasis hébergent une biodiversité exceptionnelle et incarnent un patrimoine écologique et culturel unique.

Yassine Sabe / Les Inspirations ÉCO