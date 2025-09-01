Maroc
Carburants : nouvelle baisse des prix à la pompe au Maroc

Rédaction M1 septembre 2025 - 11:34

Les prix à la pompe ont connu une nouvelle baisse ce lundi 1er septembre. La diminution concerne aussi bien l’essence que le gasoil. Le litre d’essence a reculé de 16 centimes, tandis que celui du gasoil a chuté de 30 centimes.

Le gasoil s’affiche désormais à 10,74 dirhams le litre à OLA, à 10,75 dirhams chez Winxo et à 10,78 dirhams à Afriquia. Pour l’essence, les tarifs varient légèrement : 12,75 dirhams chez Winxo, 12,77 dirhams dans les stations OLA et 12,78 dirhams chez Afriquia.


