Maroc : légère hausse des prix des carburants à la mi-juillet

Les prix des carburants ont connu une légère hausse à la mi-juillet dans l’ensemble des stations-service. Selon des informations obtenues par le Siteinfo, le prix du gasoil a augmenté de 20 centimes, tandis que le prix de l’essence est resté stable.

Des sources professionnelles attribuent cette hausse anticipée à la volatilité du marché international, ainsi qu’aux fluctuations des coûts logistiques liés au transport et à la distribution.

Houcine El Yamani, secrétaire général du Syndicat national du pétrole et du gaz et président du Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole, a récemment appelé à l’annulation de la libéralisation des prix des carburants. Ce dernier plaide pour leur réintégration dans la liste des produits à prix réglementés, selon une formule de calcul garantissant les droits et les intérêts de toutes les parties concernées, et tenant compte du faible pouvoir d’achat de la majorité des Marocains.