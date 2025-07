Essence/Gasoil: hausse des prix des carburants au Maroc

Les prix des carburants ont enregistré une légère hausse le mardi 1er juillet dans les différentes stations-service du Maroc.

Selon les informations de Le Site info, le coût du gasoil a augmenté de 40 centimes et celui de l’essence de 30 centimes. Cette hausse des prix, apprend-t-on, est due aux fluctuations du marché international et par les variations des coûts logistiques liés au transport et à la distribution.

Rappelons qu’El Houcine El Yamani, secrétaire général du Syndicat national du pétrole et du gaz et président du Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole, avait appelé auparavant à l’annulation de la décision de libéralisation des prix des carburants. Il a plaidé pour un retour de ces produits à la liste des matières à prix réglementé, selon une formule de calcul qui protège les intérêts et les droits de toutes les parties concernées et qui tienne compte du faible pouvoir d’achat de la majorité des Marocains.

N.M.