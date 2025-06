Prix à la pompe : un syndicaliste dénonce des marges excessives des distributeurs

El Houssine El Yamani, secrétaire général du Syndicat national du pétrole et du gaz, a indiqué que selon la formule de calcul des prix autrefois appliquée par les autorités publiques avant la libéralisation du marché des carburants, le prix du litre de diesel ne devrait pas excéder 9,06 dirhams, et celui de l’essence 10,67 dirhams durant la première quinzaine du mois de juin.

Dans des déclarations obtenues par Le Site info, Yamani a précisé que ces montants sont calculés sur la base des prix actualisés sur le marché international des produits raffinés (diesel et essence, et non brut), ainsi que le taux de change du dollar, les coûts de transport, les taxes, et la marge bénéficiaire des distributeurs.

Il a souligné que tout centime au-delà de ces niveaux représente un surplus de profit pour les opérateurs, qui s’ajoute à des bénéfices jugés excessifs, estimés à plus de 80 milliards de dirhams cumulés.

Le syndicaliste a par ailleurs noté la croissance notable du commerce des « dépotistes », qui proposent leurs produits à des prix inférieurs d’un dirham ou plus par rapport à ceux pratiqués dans les stations-service traditionnelles, soulevant des interrogations sur l’origine de ces carburants.

Enfin, Yamani a réitéré l’appel à une réforme en profondeur du marché des hydrocarbures, fragilisé depuis l’arrêt de la raffinerie Samir et la décision de libéraliser les prix.