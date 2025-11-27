Météo Maroc : temps assez froid ce vendredi 28 novembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 28 novembre 2025.

– Formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et le Nord des provinces du Sud.

– Temps assez froid avec gelée matinale et nocturne sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux.

– Températures minimales de l’ordre de -03/04°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/17°C sur les provinces du Sud et le Centre du pays, et de 05/12°C partout ailleurs.

– Températures journalières en légère hausse à stable.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Casablanca et peu agitée à agitée ailleurs.