Casablanca : le prix du poulet flambe

Les prix du poulet continuent de grimper à Casablanca, atteignant désormais 20 dirhams le kilo sur les marchés de gros, ce qui le fait arriver au consommateur marocain à 22 dirhams.

Ces hausses pèsent lourdement sur le portefeuille des Marocains, alors que le kilo de poulet ne dépassait pas 12 ou 13 dirhams auparavant.

Un professionnel, interrogé par Le Site Info, a expliqué que cette envolée des prix s’explique par la forte demande en période estivale, notamment de la part des traiteurs et organisateurs de fêtes et mariages, mais aussi par l’augmentation des coûts des aliments pour volailles et des carburants.

Il a ajouté que cette hausse des prix est devenue habituelle à cette période de l’année. Selon lui, cette flambée désorganise les ménages marocains : en temps normal, lorsque les prix de la viande rouge augmentent, les consommateurs se tournent vers la volaille. Mais avec de telles hausses, ils se retrouvent dans l’incapacité de satisfaire leurs besoins en viande.