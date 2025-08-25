Agadir et Taghazout : les prix des hébergements flambent (VIDEO) 

Bien que la saison estivale touche à sa fin, les prix continuent de peser lourdement sur le portefeuille des consommateurs marocains dans différentes villes et régions du Royaume, que ce soit pour l’hébergement ou les services de restauration.

La ville d’Agadir fait partie des destinations qui connaissent, durant l’été, un afflux considérable de vacanciers marocains et de touristes en quête de détente et de repos.

Cependant, malgré cet engouement pour Agadir et ses environs comme Taghazout, la flambée des prix des appartements gâche les vacances de nombreux visiteurs.

À ce propos, un citoyen a déclaré à Siteinfo que la hausse des prix s’explique par le déséquilibre entre l’offre et la demande, la demande augmentant alors que l’offre en appartements reste insuffisante.