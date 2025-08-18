Festival des Plages Maroc Telecom : des soirées grandioses à Martil, Nador et Saïdia

Le Festival des Plages Maroc Telecom poursuit sa 21e édition en beauté ! Les scènes de Martil, Nador et Saïdia ont vibré, dès leur ouverture le 15 août, au rythme de concerts exceptionnels, réunissant des milliers de festivaliers dans une ambiance festive, chaleureuse et parfaitement organisée.

À Martil, le public a chanté et dansé aux côtés de Rajaa et Omar Belmir, de Moughit et des légendaires Nass El Ghiwan, offrant des soirées alliant modernité et patrimoine musical marocain.

À Saïdia, les estivants ont savouré l’énergie contagieuse de Tarek 5 Stars, l’intensité scénique de Fnaire et la voix unique de Salim Cravata, pour une soirée pleine de rythmes et d’émotions.

À Nador, ce sont Farid Ghannam, Said Senhaji et Zakaria Ghafouli qui ont enflammé la scène, réunissant toutes les générations dans une atmosphère de fête inoubliable.

Cette 21e édition du Festival des Plages Maroc Telecom confirme son succès populaire en continuant d’enregistrer de fortes audiences, attirant chaque soir des dizaines de milliers de spectateurs. Un exploit rendu possible grâce à une organisation exemplaire et à une gestion optimale des soirées, garantissant sécurité, fluidité et confort aux estivants.

La 21e édition du Festival des Plages se poursuit jusqu’au 21 août dans six villes balnéaires, continuant de faire vibrer l’été marocain et d’offrir des moments uniques de partage, de musique et de convivialité pour le plus grand bonheur des vacanciers.