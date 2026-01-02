Météo Maroc: fortes pluies ce samedi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour samedi 03 janvier 2026 :

– Temps assez froid sur l’Atlas et le Sud-Est et l’Oriental.

– Fortes pluies et averses orageuses sur le Souss, Abda et Chiadma.

– Pluies et averses sur la moitié Nord du pays et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur les Côtes et les plaines atlantiques nord et centre, l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est et le Sud du pays.

– Chute de neige sur les reliefs de l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux au-delà de 1800 M.

– Température minimale de l’ordre de -05/00°C sur les reliefs de l’Atlas, de 04/08°C sur le Rif et les Hauts plateaux, 16/18°C sur les provinces sahariennes et de 12/17°C partout ailleurs.

– Température diurnes en baisse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, forte à très forte entre Larache et Tan-Tan et agitée à forte ailleurs.

