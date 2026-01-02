Intempéries à Agadir: les autorités se mobilisent

Par LeSiteinfo avec MAP

La comité préfectoral de veille d’Agadir Ida-Outanane a tenu, vendredi, une réunion suite au bulletin d’alerte de niveau rouge émis par la Direction générale de la météorologie (DGM).

Présidée par le wali de la région Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, Saïd Amzazi, cette rencontre a été consacrée à l’examen des mesures de terrain urgentes à mettre en œuvre afin de limiter les dommages potentiels liés aux précipitations attendues.

Il s’agit notamment du déploiement des équipes d’intervention à proximité des points noirs, de la sensibilisation des populations des zones montagneuses et riveraines des oueds et ravins et de la prise en charge des personnes sans abri, ainsi que le renforcement de la communication avec les citoyens.

La DGM a fait savoir dans bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge que de fortes pluies principalement sur les reliefs (80 à 120 mm) sont prévues, de vendredi à 17h à samedi à 18h, dans la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, et les provinces de Taroudant et Essaouira.

S.L.