CAN 2025: Côte d’Ivoire-Cameroun, un choc décisif pour la tête du groupe F

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Grand Stade de Marrakech sera dimanche, le théâtre de l’un des duels les plus attendus de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, opposant la Côte d’Ivoire au Cameroun, dans le cadre de la 2e journée du groupe F.

Vainqueurs lors de la première journée sur le même score de 1-0, respectivement face au Mozambique et au Gabon, les Éléphants et les Lions Indomptables, en tête du groupe F avec 3 points chacun, entendent aborder ce derby africain avec la même finalité, celle de décrocher leur billet pour les huitièmes de finale.

Championne d’Afrique en titre, la Côte d’Ivoire, qui avance avec confiance malgré l’absence de plusieurs éléments offensifs clés, dont Sébastien Haller et Nicolas Pépé, a réussi son entrée en lice en s’imposant face au Mozambique (1-0), une victoire qui, selon le sélectionneur Emerse Faé, confirme la solidité de son onze national.

Sur le plan tactique, le technicien ivoirien adopte une approche basée sur la maîtrise du jeu et l’initiative, avec la volonté d’imposer le rythme dès les premières minutes.

« Le Cameroun est une équipe très athlétique et bien organisée, mais nous voulons imposer notre style, garder le ballon et être efficaces dans les moments clés », a expliqué Emerse Faé lors de la conférence de presse d’avant-match.

De son côté, le Cameroun, quintuple vainqueur du tournoi, affiche la même ambition après avoir battu le Gabon (1-0), un succès qui, selon le coach camerounais, David Pagou, traduit la ferme volonté des Lions Indomptables qui braquent les yeux sur le titre.

Au niveau stratégique, Pagou privilégie une organisation compacte et une discipline défensive sans faille, des éléments clés qui pourront apporter la réponse face à une équipe ivoirienne très technique et performante dans les phases de possession.

« Ce genre de match ne laisse aucune place à l’approximation. Il faudra rester concentrés, solidaires et courageux avec le ballon pour exploiter nos opportunités « , a précisé le sélectionneur des Lions Indomptables, lors de la conférence de presse d’avant-match.

Pour ce duel très serré, le choix du onze de départ sera également déterminant, chaque sélectionneur devant composer avec la profondeur de son effectif et l’état de forme de ses joueurs.

Dans cette lignée, Emerse Faé a souligné que « chaque joueur sait ce qu’il a à faire, qu’il commence le match ou qu’il rentre en cours de jeu », tandis que David Pagou a rappelé que « le choix du onze de départ est difficile car tous les joueurs montrent de l’envie ».

Le derby Côte d’Ivoire-Cameroun s’annonce donc intense et riche en enjeux, mettant aux prises deux équipes aux styles de jeu différent, et dont chaque détail pourrait faire la différence dimanche soir au Grand Stade de Marrakech.

Avec une victoire qui garantira à l’une des équipes une voie claire pour les huitièmes de finale, il sera évident que la défaite obligera la sélection perdante à jouer le prochain match de qualification dans la lutte pour sa survie.