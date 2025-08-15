Maroc

Quand Saïd Senhaji surprend Abdelaziz Stati sur scène (VIDEO)

Rédaction M15 août 2025 - 11:52

Le chanteur populaire Saïd Senhaji a surpris jeudi soir l’artiste Abdelaziz Stati, sur la scène du Moussem Moulay Abdellah Amghar.

Senhaji a tenté d’arracher le violon de Stati, qui a d’abord résisté avant de comprendre qu’il s’agissait d’un canular. Stati s’est alors empressé d’embrasser son collègue sous les acclamations et les applaudissements du public.

Par la suite, Senhaji a rejoint Abdelaziz Stati pour l’accompagner dans sa prestation musicale et a profité de l’occasion pour exprimer à quel point son ami lui avait manqué.

 


