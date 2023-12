La déclaration d’amour de l’artiste Saïd Senhaji à son épouse (PHOTO)

L’artiste Said Senhaji a rendu hommage à sa femme sur Instagram à l’occasion de son anniversaire. Le chanteur de Chaabi a en effet publié une photo avec sa femme et l’a accompagné du message suivant : « Joyeux anniversaire, ma femme, tu as fait de moi un homme qui est fier de dire je t’aime, madame».

Il convient de noter que Said Sanhaji a choisi sa femme comme héroïne du clip « Poupia », rendu publique l’année dernière sur sa chaîne « YouTube ». Le clip « Poupia » qui a enregistré plus de 3 millions de vues est réalisé par »Nouamane Art ».