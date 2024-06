Mawazine: le concert de Kader Japonais annulé, voici son remplaçant

Kader Japonais, qui devait se produire au festival Mawazine ce samedi, a dû finalement annuler son concert sur la scène de Salé.

Selon une source sûre de Ralia, le chanteur algérien a pris cette décision suite à la détérioration de l’état de santé de sa mère, placée en réanimation. La conférence de presse qui devait avoir lieu cette après-midi a également été annulée.

La même source indique que Kader Japonais sera remplacé par le chanteur populaire Said Senhaji.

Pour rappel, la 19ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde (21-29 juin) est organisée par l’Association Maroc Cultures, sous le signe de « La diversité et de la fête ». Le festival est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc et est considéré parmi les plus grands évènements culturels au monde.

Cette manifestation artistique annuelle offre une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.

H.M.