Terrible accident sur l’autoroute de Tanger

Un grave accident de la circulation s’est produit ce vendredi matin sur l’autoroute reliant Assilah à Tanger.

Selon les informations parvenues à Le Site info, un camion transportant des voitures s’est renversé, ce qui a lourdement perturbé la circulation. Les causes de l’accident n’ont pas encore été déterminées, apprend-t-on.

Les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont dû intervenir pour fluidifier le trafic routier. Par ailleurs, une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances et les causes exactes de cet accident.

H.M.