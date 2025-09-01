Data centers au Maroc : le défi de l’énergie verte et de la proximité (VIDEO)

Le dilemme est connu : faut-il implanter un centre de données à proximité immédiate d’une ferme solaire ou éolienne, au risque d’être éloigné des pôles économiques et des clients, ou acheminer cette énergie propre à distance ? Au Maroc, la loi 13-09 autorise désormais les opérateurs à acheter de l’électricité verte produite hors site et injectée dans le réseau de l’ONEE, à condition toutefois d’avoir une consommation suffisamment importante, comparable à celle de grandes unités industrielles. Au-delà de l’approvisionnement, la sobriété passe aussi par une modernisation des infrastructures.

«Ce qui consomme beaucoup d’électricité dans un data center, ce sont les serveurs eux-mêmes», rappelle Abderrahmane Mounir, CEO de Maroc Data Center.