Quand le digital redéfinit la proximité

Au Maroc, la digitalisation des services ne se limite plus à un simple outil de modernisation administrative. Elle redessine en profondeur la relation entre l’État, les citoyens et les entreprises. Portée par la stratégie Maroc Digital 2030, cette transformation ambitionne d’instaurer un modèle de service public connecté, transparent et accessible à tous.

La mutation numérique de l’administration marocaine s’est engagée avec une conviction de rapprocher le service public du citoyen. Portée par la loi 55-19 sur la simplification des procédures administratives et la stratégie Maroc Digital 2030, cette transformation s’impose aujourd’hui comme un levier central de modernisation.

Le numérique n’est plus un simple outil, mais une passerelle entre institutions et usagers. Des plateformes telles que Idarati.ma, Chikaya.ma ou Tadamoncovid.ma témoignent de cette révolution.

Le premier, véritable guichet unique, recense près de 2.700 procédures administratives et permet aux citoyens comme aux entreprises de consulter les démarches, d’en connaître les pièces requises et les délais de traitement.

Le second, Chikaya, offre un canal direct de communication entre le citoyen et l’administration, garantissant la traçabilité et la transparence dans la gestion des réclamations. Quant à Tadamoncovid, il a marqué un tournant pendant la crise sanitaire en démontrant la capacité du Maroc à concevoir, en un temps record, un dispositif digital d’aide sociale national. Ces initiatives traduisent une rupture avec la culture du guichet physique. La proximité, autrefois géographique, devient désormais numérique. Elle repose sur la rapidité d’accès, la personnalisation du service et la confiance dans la donnée publique.

Des services numériques au cœur du quotidien des Marocains

La dynamique digitale dépasse largement le périmètre administratif. Dans la santé, la justice, la fiscalité ou encore l’éducation, les e-services s’imposent progressivement comme un standard. Le portail e-justice, à titre d’exemple, permet aux avocats et aux justiciables de suivre leurs affaires, consulter les audiences ou déposer leurs dossiers sans se déplacer.

Cette dématérialisation renforce la transparence et allège les procédures judiciaires. Dans la santé, les plateformes de téléconsultation et les systèmes de dossiers médicaux partagés ouvrent de nouvelles perspectives d’accès aux soins, notamment pour les populations rurales. Ces avancées participent à la concrétisation de la couverture médicale universelle, l’un des chantiers sociaux majeurs du Royaume.

La CNSS a, elle aussi, franchi un cap historique. Grâce à son espace en ligne, les assurés peuvent suivre leurs droits, consulter leurs déclarations et obtenir leurs attestations sans passer par une agence. Les employeurs disposent de téléservices intégrés pour déclarer leurs salariés ou régler leurs cotisations.

Du côté des finances publiques, la Direction générale des Impôts et la Trésorerie générale du Royaume ont réussi à dématérialiser la quasi-totalité des opérations fiscales et budgétaires. La télédéclaration, le télépaiement ou encore la consultation des comptes sont devenus des pratiques quotidiennes.

Ces plateformes structurent un nouvel écosystème où l’efficience et la traçabilité remplacent la lenteur et la complexité. Le digital ne supprime pas la relation humaine, il la transforme. Il libère du temps, réduit la charge administrative et renforce la transparence.

Un catalyseur de compétitivité et de confiance économique

L’impact des e-services se mesure aussi dans le secteur privé. Les banques, pionnières en matière de transformation digitale, ont ouvert la voie avec des services d’e-banking, d’applications mobiles et de paiement sans contact. Ces innovations ont démocratisé l’accès aux services financiers, favorisant l’inclusion et la bancarisation des populations.

L’essor du commerce électronique, stimulé par la pandémie, illustre la maturité du marché. Les plateformes marocaines de e-commerce et de marketplaces connaissent une croissance continue, soutenue par la confiance des consommateurs et la généralisation des paiements électroniques. Les e-services ne se limitent plus à un gain de confort : ils deviennent un véritable levier de croissance et d’attractivité économique.

Dans le monde des affaires, la dématérialisation des formalités, la facturation électronique, la signature numérique ou encore la création d’entreprise en ligne participent à l’amélioration du climat des affaires. L’administration se positionne désormais comme un partenaire de la compétitivité des entreprises.

Une ambition nationale tournée vers la maturité numérique

L’Agence de développement du digital (ADD) pilote cette transformation à l’échelle nationale, en veillant à la convergence des politiques publiques, à l’interopérabilité des systèmes et à la diffusion de la culture numérique. Maroc Digital 2030 fixe un cap ambitieux de faire du Royaume un acteur régional de premier plan en matière de services numériques, tout en garantissant la souveraineté technologique et la protection des données personnelles.

La cybersécurité, la signature électronique et la confiance numérique constituent désormais les piliers de cette nouvelle architecture. La loi 43-20, relative aux services de confiance, renforce le cadre juridique et consolide la crédibilité du digital marocain sur la scène internationale. Ces efforts dessinent une trajectoire d’État agile, d’une économie connectée et d’un citoyen acteur. Le numérique devient un facteur de cohésion nationale autant qu’un vecteur de développement durable.

Un modèle marocain du service public digital

Le Maroc entre aujourd’hui dans une phase de consolidation. Après l’expérimentation et la mise en œuvre, vient le temps de la coordination et de la pérennité. Les infrastructures sont en place, les usages s’ancrent, et la culture numérique s’étend à l’ensemble des strates de la société. Le défi n’est plus seulement technologique. Il est humain, organisationnel et éthique. Il s’agit d’assurer une transition inclusive, où chaque citoyen – urbain ou rural, jeune ou senior – trouve sa place dans cette nouvelle relation avec l’administration.

À travers ce dossier, Les Inspirations ÉCO proposent de décrypter cette transformation à l’œuvre. Comment les e-services redéfinissent-ils la proximité entre l’État et les citoyens ? Quels sont les secteurs les plus innovants ? Comment cette digitalisation contribue-t-elle à renforcer la compétitivité du Maroc ? Autant de questions au cœur de ce virage historique vers un modèle marocain du service numérique — plus transparent, plus proche et, surtout, plus humain.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO