Sécurité numérique: comment faire face aux cybermenaces ? (VIDEO)

« La cybersécurité est un pilier indispensable de la souveraineté numérique, car les attaques informatiques sont constantes et souvent sophistiquées », explique Abderrahmane Mounir, PDG de Maroc Data Center, qui était l’invité des ECO.

« Le Maroc a instauré une directive nationale alignée sur les normes internationales, mais la mise en œuvre nécessite encore des moyens financiers accrus et des experts qualifiés », ajoute-t-il.

« Sur le plan opérationnel, il faut systématiser les bonnes pratiques comme l’authentification à deux facteurs, des mots de passe robustes, la limitation des droits d’accès et surtout la journalisation des actions (logs) pour pouvoir mener des enquêtes après un incident. Enfin, la sensibilisation des utilisateurs est cruciale, car de nombreuses intrusions résultent de failles humaines plus que techniques ».