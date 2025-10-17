Le Roi Mohammed VI adresse ses condoléances au président du Kenya

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République du Kenya, William Ruto suite au décès de l’ancien Premier ministre Raila Odinga.

Dans ce message, le Roi a dit avoir appris avec une vive émotion la nouvelle du décès de l’ancien Premier ministre kényan, exprimant Ses sincères condoléances et Ses sentiments de sympathie à William Ruto et à travers lui à la famille du défunt et à l’ensemble du peuple kényan suite à la perte de la République du Kenya soeur d’un grand leader politique ayant dédié sa vie à consolider la démocratie dans le pays et à servir ses intérêts supérieurs.

Tout en disant partager les peines du Président kényan, le Roi se remémore les liens cordiaux unissant le défunt Premier ministre au Royaume du Maroc, basés sur l’amitié et le respect mutuel, implorant le Très Haut d’accorder patience et réconfort à William Ruto.

S.L