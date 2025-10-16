Maroc Digital 2030 : un tournant pour l’essor des e-services

Avec la stratégie «Maroc Digital 2030», le Royaume fait des e-services le fer de lance de sa modernisation administrative et de sa compétitivité économique. L’ambition est de construire une administration numérique inclusive, transparente et réactive, tout en faisant du digital un moteur de croissance et d’emplois.

Le Maroc a choisi d’inscrire sa transformation numérique dans une perspective de long terme avec la stratégie «Maroc Digital 2030», lancée officiellement en septembre 2024. Plus qu’un plan technologique, il s’agit d’une vision intégrée qui place le digital au cœur de la modernisation de l’administration, du développement économique et de l’inclusion sociale. Dans ce cadre, les e-services occupent une place centrale. Ils constituent à la fois l’expression la plus tangible de la digitalisation pour les citoyens et un levier décisif de compétitivité pour les entreprises.

Une stratégie nationale pensée pour l’usager

La stratégie «Maroc Digital 2030» s’articule autour de deux grands axes : la digitalisation des services publics et l’essor de l’économie numérique. Sur le premier volet, l’ambition est claire. Le pays entend offrir à chaque citoyen et à chaque entreprise une administration accessible en ligne, transparente et réactive.

Le projet de portail unique, appelé à regrouper quelque 600 services numériques, illustre cette volonté d’unifier et de simplifier la relation avec l’administration. L’objectif est d’aller vers une logique de «zéro papier», avec des procédures entièrement dématérialisées, des délais réduits et une expérience utilisateur modernisée.

Cette orientation répond directement à une attente sociétale, celle de pouvoir accomplir ses démarches administratives à distance, de manière rapide et fiable. L’expérience de plateformes comme Chikaya.ma ou Tadamoncovid.ma a montré l’appétit des usagers pour des solutions digitales qui rapprochent l’administration de leurs besoins quotidiens. Maroc Digital 2030 entend généraliser cette logique, en la portant à une échelle nationale et intégrée.

Inclusion et confiance, deux conditions clés

Si les e-services sont appelés à devenir la norme, encore faut-il que tous les Marocains puissent y accéder dans des conditions équitables. C’est pourquoi la stratégie insiste sur la réduction de la fracture numérique. Le déploiement de la fibre optique, la généralisation de la 5G et le raccordement des zones rurales sont des priorités inscrites dans la feuille de route.

L’ambition est que l’administration numérique soit réellement inclusive et ne laisse aucune catégorie de la population à l’écart. La confiance constitue un autre pilier. Les e-services reposent sur la circulation et la protection des données personnelles.

Maroc Digital 2030 prévoit la mise en place d’un cloud souverain, garantissant la sécurité et l’hébergement national des applications critiques de l’État. Parallèlement, la consolidation du cadre juridique en matière de cybersécurité et de protection des données vise à instaurer un climat de confiance indispensable à l’adhésion massive des citoyens et des entreprises.

Un moteur pour l’économie numérique

Au-delà de la modernisation de l’administration, Maroc Digital 2030 entend faire du digital un secteur créateur de valeur et d’emplois. La stratégie vise la création de 240.000 emplois directs dans le numérique à l’horizon 2030 et le développement d’un tissu de startups et de PME innovantes.

Les e-services, en particulier ceux qui facilitent le commerce, la santé ou l’éducation, sont considérés comme des catalyseurs de cette dynamique. Leur diffusion à grande échelle doit générer de nouveaux modèles d’affaires, encourager l’entrepreneuriat et attirer des investissements dans l’écosystème technologique.

Cette ambition économique rejoint l’objectif de positionner le Maroc parmi les cinquante premiers pays dans le classement mondial de l’e-gouvernement. Elle traduit une volonté de compétitivité et d’attractivité, dans un contexte où la digitalisation est devenue un critère clé pour les investisseurs internationaux.

L’administration à l’épreuve de la transformation

L’un des défis majeurs de Maroc Digital 2030 réside dans la capacité de l’administration à adopter de nouveaux modes de fonctionnement. La simplification des procédures, déjà encadrée par la loi 55.19, doit être pleinement appliquée et accompagnée d’une transformation managériale.

Les agents publics doivent être formés aux outils numériques, les organigrammes adaptés aux nouvelles pratiques, et la culture du résultat intégrée dans la gouvernance. La réforme administrative devient ainsi indissociable de la stratégie numérique.

Le Fonds de modernisation de l’administration publique (FOMAP) et les programmes de formation constituent des leviers essentiels pour réussir cette mutation. Sans un engagement fort des administrations, la promesse de services en ligne fluides et efficaces resterait incomplète. Maroc Digital 2030 fait donc le pari d’une convergence entre technologie et réforme institutionnelle.

Une vision ambitieuse mais exigeante

Comme toute stratégie de grande envergure, Maroc Digital 2030 devra affronter des défis de mise en œuvre. Les objectifs chiffrés, tels que la création de centaines de milliers d’emplois ou le bond dans les classements internationaux, supposent des moyens financiers, humains et organisationnels considérables. La coordination interministérielle et la gouvernance des projets numériques sont déterminantes pour éviter les chevauchements et garantir une cohérence nationale.

Les critiques portent, notamment, sur la nécessité d’assurer une véritable inclusion numérique et de ne pas concentrer les efforts uniquement sur les grandes villes. De même, la réussite de la stratégie dépendra de la capacité à développer un tissu technologique local solide, afin de réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers.

Maroc Digital, catalyseur de modernisation

En inscrivant la transformation numérique dans une vision de long terme, le Maroc place les e-services au centre d’une dynamique qui dépasse la simple modernisation administrative. Ils deviennent un instrument de proximité, de compétitivité et de transparence.

En conjuguant digitalisation de l’État et développement de l’économie numérique, Maroc Digital 2030 ambitionne de faire du Royaume un modèle régional. Mais cette ambition ne pourra se concrétiser qu’à travers une mise en œuvre rigoureuse, une inclusion effective et une mobilisation de l’ensemble des acteurs publics et privés

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO