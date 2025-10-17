Buildings & Logistic Services acquiert 100 % des parts de Transload

Buildings & Logistic Services (BLS) vient de franchir une nouvelle étape majeure dans sa stratégie de croissance en finalisant l’acquisition de 100 % des parts de Transload, entreprise marocaine de référence spécialisée dans le transport routier de marchandises.

Avec une flotte de plus de 100 camions et un portefeuille de clients à dominante multinationale, notamment dans les secteurs FMCG et cimentiers, Transload s’est imposée ces dernières années comme un acteur incontournable de la logistique nationale.

Cette acquisition renforce considérablement le dispositif opérationnel de BLS et confirme sa volonté de bâtir un leader national de la logistique intégrée “end-to-end”.

L’opération s’inscrit dans le cadre du build-up engagé par BLS depuis plusieurs années, visant à consolider sa présence sur l’ensemble des maillons de la chaîne logistique : entreposage, transport, transit et freight forwarding.

Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique nationale de modernisation du secteur, où les synergies entre acteurs deviennent un levier essentiel de compétitivité.

“L’intégration de Transload vient renforcer nos capacités logistiques et notre engagement à offrir à nos clients un service toujours plus performant et fiable”, a déclaré Moncef Belkhayat, président de BLS.

Une intégration progressive et une transition maîtrisée

Dans le cadre de cette opération, Abdelouahhab Sekkat, cofondateur de Transload, continuera à diriger la société durant une période de transition de 12 mois, afin d’assurer une intégration « fluide et harmonieuse avec les équipes de BLS », précise Buildings & Logistic Services dans un communiqué.

BLS a tenu à saluer le travail des fondateurs de Transload, M. Laraki et M. Sekkat, ainsi que l’ensemble des conseils ayant accompagné la transaction, notamment Rachid Hilmi.

Des partenaires de confiance pour soutenir la croissance

L’entreprise a également exprimé sa gratitude à ses partenaires institutionnels, STOA Infra & Energy et IFC – International Finance Corporation, qui accompagnent son expansion et partagent sa vision d’une logistique marocaine compétitive, durable et tournée vers l’international.

Enfin, Moncef Belkhayat a tenu à féliciter le management de BLS — composé d’Anass Moutaoukil, Salaheddine Ait Ouakrim, Nabil Touzani, Mehdi Chami, Réda Qermane et Zakaria Jerrari — pour leur implication dans la réussite de cette opération et leur rôle dans la phase d’intégration à venir.

Avec cette acquisition, BLS confirme sa position d’acteur majeur dans le développement d’une logistique marocaine moderne, intégrée et performante.