Sur les starting-blocks: Abderrahmane Mounir révèle ses projets d’expansion (VIDEO)

La perspective de la Coupe du monde 2030 pourrait accélérer la transformation numérique du pays, assure Abderrahmane Mounir, PDG de Maroc Data Center, qui était l’Invité des ECO. À titre d’exemple, une telle compétition implique la généralisation des paiements digitaux, le développement de solutions fintech et une utilisation massive de plateformes cloud pour gérer les flux de données.

Ces besoins obligent les acteurs à anticiper les pics de consommation. Maroc Data Center se dit prêt à suivre le rythme, avec une capacité d’extension modulable en six à douze mois. Des terrains sont déjà réservés à Témara et Casablanca, et des études ont été menées en amont avec l’ONEE et les opérateurs télécoms pour garantir une expansion fluide. Le groupe derrière Maroc Data Center détient déjà un site stratégique au Kenya, qui profite de sa position de hub pour l’Afrique de l’Est grâce à ses câbles sous-marins. Mais pour Mounir, la priorité reste de consolider le socle local.