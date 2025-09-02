Inédit: Abdellatif Maâzouz se livre dans un entretien décalé (VIDEO)

La région Casablanca-Settat accélère sa transformation. Mobilité, zones industrielles, transition écologique, infrastructures rurales… Sous l’impulsion d’Abdellatif Maâzouz, son président, la première région du Royaume se positionne comme un laboratoire de la régionalisation avancée et de la gouvernance intégrée. Après avoir répondu aux questions de la rédaction des Inspirations ECO, Abdellatif Maâzouz s’est également prêté au jeu de l’entretien décalé avec Hicham Bennani, Directeur des rédactions du groupe.