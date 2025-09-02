Exode rural: le plan d’action dévoilé par Maâzouz (VIDEO)

La région Casablanca-Settat accélère sa transformation. Mobilité, zones industrielles, transition écologique, infrastructures rurales… Sous l’impulsion d’Abdellatif Maâzouz, son président, la première région du Royaume se positionne comme un laboratoire de la régionalisation avancée et de la gouvernance intégrée. Un virage structurant qui conjugue vision métropolitaine, innovation territoriale et efficacité budgétaire.

« Même si la majorité de la population est urbaine, la région est majoritairement rurale en superficie. Nous devons veiller à réduire les inégalités territoriales. Nous investissons dans la construction et la réhabilitation de routes rurales », explique Maâzouz.

« La lutte contre l’exode rural passe par des infrastructures solides. Déjà, 2.000 kilomètres de routes rurales ont été construits depuis le lancement du Plan régional de développement. 1.500 kilomètres supplémentaires sont en cours de réalisation ».

Aussi, « l’accès à l’eau, à l’électricité, à l’assainissement et aux services sociaux est aussi au cœur de notre stratégie. Des centres émergents seront aménagés pour structurer l’espace rural autour de pôles intermédiaires, dotés d’équipements de santé, d’éducation et d’emploi ».