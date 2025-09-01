Casablanca-Settat: gros investissements pour moderniser les infrastructures (VIDEO)

La région Casablanca-Settat accélère sa transformation. Mobilité, zones industrielles, transition écologique, infrastructures rurales… Sous l’impulsion d’Abdellatif Maâzouz, son président, la première région du Royaume se transforme.

À Dar Bouazza, une enveloppe de 2 milliards de dirhams a été mobilisée pour décongestionner le trafic à travers des trémies et échangeurs, facilitant l’accès à Nouaceur et Berrechid. À Casablanca même, les lignes 3 et 4 du tramway ainsi que les nouveaux bus à haut niveau de service ont profondément remodelé le transport public.

Au-delà de l’agglomération, un projet de réseau express régional (RER) reliant Casablanca à Benslimane et Nouaceur prévoit 18 arrêts et mobilise un budget de 8 milliards de dirhams, financé à 70% par la région. Des lignes ferroviaires régionales sont également programmées en direction de Settat et El-Jadida.

À cela s’ajoutent une série d’échangeurs à Sidi Maârouf et Zenata, attendus pour la fin de l’année 2025, ainsi qu’une voie côtière entièrement repensée entre Oued Cherrat, Sidi Bouzid et Oualidia. Deuxième axe stratégique : l’économie productive. La région mise sur le foncier industriel pour attirer les investisseurs et accompagner l’émergence de nouvelles zones économiques. Déjà, 700 hectares de foncier ont été mobilisés.