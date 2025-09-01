Maroc

Casablanca-Settat: gros investissements pour moderniser les infrastructures (VIDEO)

Rédaction K1 septembre 2025 - 13:00

La région Casablanca-Settat accélère sa transformation. Mobilité, zones industrielles, transition écologique, infrastructures rurales… Sous l’impulsion d’Abdellatif Maâzouz, son président, la première région du Royaume se transforme.

À Dar Bouazza, une enveloppe de 2 milliards de dirhams a été mobilisée pour décongestionner le trafic à travers des trémies et échangeurs, facilitant l’accès à Nouaceur et Berrechid. À Casablanca même, les lignes 3 et 4 du tramway ainsi que les nouveaux bus à haut niveau de service ont profondément remodelé le transport public.

Au-delà de l’agglomération, un projet de réseau express régional (RER) reliant Casablanca à Benslimane et Nouaceur prévoit 18 arrêts et mobilise un budget de 8 milliards de dirhams, financé à 70% par la région. Des lignes ferroviaires régionales sont également programmées en direction de Settat et El-Jadida.

À cela s’ajoutent une série d’échangeurs à Sidi Maârouf et Zenata, attendus pour la fin de l’année 2025, ainsi qu’une voie côtière entièrement repensée entre Oued Cherrat, Sidi Bouzid et Oualidia. Deuxième axe stratégique : l’économie productive. La région mise sur le foncier industriel pour attirer les investisseurs et accompagner l’émergence de nouvelles zones économiques. Déjà, 700 hectares de foncier ont été mobilisés.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Sahara, Algérie, élections 2026… L’intégralité du discours royal
Lire l'article









Tags
Rédaction K1 septembre 2025 - 13:00


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page