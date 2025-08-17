De Rabat à la Silicon Valley : le destin de Abderrahmane Mounir (VIDEO)

À la tête de Maroc Data Center depuis 2023, Abderrahmane Mounir, vétéran des télécoms passé par Cisco, Orange Maroc et Batelco Bahrain, déploie une stratégie ambitieuse : celle de faire du data center marocain une infrastructure critique pour soutenir l’essor du cloud, de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle. Entre défis du marché, impératifs de souveraineté et opportunités continentales, décryptage d’un secteur en pleine mue.

Les data centers, c’est sa grande passion. Né à Salé et formé à Rabat où il fait ses classes préparatoires au lycée Moulay Youssef avant d’intégrer l’Institut national des postes et télécommunications en 1993, Abderrahmane Mounir débute sa carrière dans la Silicon Valley, chez Cisco, au cœur de l’Internet naissant.

Après une décennie dans la tech californienne, il décide de revenir au Maroc en 2006 pour ouvrir et diriger les bureaux de Cisco à Casablanca. Il poursuit ensuite sa trajectoire chez Meditel (aujourd’hui Orange Maroc) où il prend en charge le marché entreprise et international.

Sa carrière prend par la suite un tournant régional lorsqu’il rejoint Batelco, l’opérateur historique de Bahreïn, où il supervise la construction de plusieurs data centers et accompagne l’arrivée d’un acteur majeur du cloud, AWS (Amazon Web Services). Cette expérience conforte sa conviction : pour les marchés émergents, le data center est une infrastructure stratégique.