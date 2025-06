Casablanca Music Week: Hoba Hoba Spirit fait vibrer la Casablancaise (VIDEO)

La scène de La Casablancaise a résonné, vendredi soir, aux rythmes fusionnels de Fehd Benchemsi et du mythique groupe Hoba Hoba Spirit, à l’occasion du Casablanca Music Week (CMW), pour une soirée marquée par la ferveur d’un public intergénérationnel et une ambiance estivale survoltée.

Après le passage de Fehd Benchemsi, la soirée a pris une nouvelle tournure avec l’entrée sur scène du groupe Hoba Hoba Spirit, figure incontournable du rock fusion marocain. Véritables vétérans de la scène alternative, les membres du groupe ont électrisé l’assistance avec leurs morceaux cultes, notamment Bienvenue à Casa, Fhamator, Maroc(k) and Roll, Ma ajebtinich, Maradona ou encore Gnaoua Blues.

Oscillant entre rock, gnawa, chaâbi et reggae, leur musique engagée et énergique a porté haut les couleurs de la jeunesse urbaine marocaine, dans une ambiance aussi festive que revendicative. Le public, conquis, a vibré au rythme des guitares et des percussions, dans une atmosphère de liberté et d’expression partagée.

S.L.