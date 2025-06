Casablanca Music Week: Hussain Al Jassmi livre un show exceptionnel (VIDEO)

La Casablanca Music Week (CMW) a offert, samedi soir, un voyage envoûtant au cœur des sonorités arabes, lors d’une soirée haute en émotion animée par la chanteuse irakienne Rahma Riad et l’icône émiratie Hussain Al Jassmi, devant un public casablancais venu nombreux partager ce moment de fête et de communion artistique.

L’entrée très attendue de Hussain Al Jassmi, l’artiste à la voix profonde et au charisme naturel, a immédiatement captivé l’assistance. Véritable star du monde arabe, l’artiste a enchaîné ses titres les plus populaires, offrant une performance empreinte d’élégance, d’émotion et de générosité.

Porté par une scénographie sobre et raffinée, le chanteur a su faire vibrer les cœurs en interprétant des morceaux emblématiques dans une parfaite harmonie avec le public qui reprenait en chœur les refrains. Dans une ambiance chaleureuse et intergénérationnelle, cette soirée dédiée à la richesse du patrimoine musical arabe s’est imposée comme l’un des moments phares de cette première édition du festival.

Dans une déclaration similaire, l’artiste émirati a exprimé sa gratitude pour l’accueil réservé par le public marocain, soulignant que chaque visite au Royaume revêt pour lui une dimension affective particulière. « Je suis heureux aujourd’hui de retrouver mes frères, mes sœurs et mes proches ici au Maroc. Ce pays magnifique, riche de valeurs, mérite reconnaissance et respect », a-t-il affirmé, saluant l’organisation de cette première édition du festival.

Hussain Al Jassmi a également évoqué un moment fort de son passage à Casablanca, en confiant avoir invité plusieurs anciens pensionnaires d’établissements sociaux à assister à son concert. « Ce fut un instant de grande émotion. Je souhaitais leur offrir, comme au public, un moment de joie, de lumière et d’amour », a-t-il souligné, rappelant que la musique peut être un vecteur de soutien et d’humanité.

S.L.