Casablanca Music Week: Fehd Benchemsi enflamme La Casablancaise (VIDEO)

La scène de La Casablancaise a résonné, vendredi soir, aux rythmes fusionnels de Fehd Benchemsi et du mythique groupe Hoba Hoba Spirit, à l’occasion du Casablanca Music Week (CMW), pour une soirée marquée par la ferveur d’un public intergénérationnel et une ambiance estivale survoltée.

Le coup d’envoi de cette soirée a été donné par l’artiste Fehd Benchemsi, qui a su captiver l’audience dès les premières notes en interprétant un répertoire aussi éclectique qu’entraînant. Porté par une énergie généreuse et communicative, il a enchaîné des titres populaires tels que Moulana, Jilali, Makayn Bas, Tagada, Mimouna, Lallas ou encore Tkitikat, provoquant une véritable vague d’enthousiasme au sein de l’assistance.

Sous un ciel chaud de début d’été, les Casablancais, petits et grands, ont répondu présents en masse, reprenant les refrains en chœur et dansant avec ferveur. À travers une performance sincère et chaleureuse, l’artiste a su créer une atmosphère de proximité et de partage, suscitant une vive interaction avec le public.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de sa prestation, Fehd Benchemsi a confié ne pas adapter ses concerts à un public en particulier, estimant que « tous les publics se valent ». « Celui de Casablanca était super, celui d’Oujda aussi, celui de Safi également. J’essaie simplement de donner le maximum, où que ce soit », a-t-il expliqué.

Visiblement ému, l’artiste a salué la diversité du public présent. « Ce que j’ai particulièrement aimé aujourd’hui, c’est de voir un public très différent : il y avait des jeunes, des moins jeunes, des modernes, des moins modernes… et tout le monde cohabitait ensemble. Il y avait une espèce de vie, c’était super », a-t-il déclaré.

Interrogé sur son rapport à la scène, Fehd Benchemsi a souligné son authenticité, « sur scène, ce n’est pas un personnage. Le personnage, c’est pour les films. Sur scène, c’est vraiment moi. Et plus je prends du plaisir, plus les gens le ressentent. Je ne peux pas tricher avec ça ».

S.L.