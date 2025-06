Casablanca Music Week 2025: franc succès pour la première édition

La Ville blanche vient de vivre dix jours au rythme de la première édition du Casablanca Music Week, un festival qui s’est imposé comme le nouvel événement culturel marquant de l’été à Casablanca. Organisé par NRJ Maroc, ce rendez-vous a rassemblé près de 50 000 festivaliers venus profiter d’une programmation culturelle complète, dont un line-up constitué de stars internationales comme Jason Derulo, Mary J Blige, DJ Abdel, Gims, Shaggy, Wyclef Jean, Mo Ali et Djibril Cissé.

« Nous sommes particulièrement fiers de cette première édition », a déclaré Hakim Chagraoui, PDG de NRJ Maroc et Fondateur du Festival. « Le CMW a su créer une alchimie unique entre artistes internationaux et talents locaux, entre tradition et modernité ».

Clap de fin en apothéose

Les derniers jours du festival ont offert une parfaite illustration de l’esprit qui a animé cette première édition. Jeudi 26 juin, la légende de la soul et du R&B Mary J. Blige a enflammé la scène, mêlant puissance vocale et émotion pure. Vendredi 27 juin, le public a vibré au son des riffs de guitare de Hoba Hoba Spirit, groupe emblématique de la scène rock marocaine, après avoir découvert la performance engagée de Fehd Benchemsi. La soirée du samedi 28 juin a quant à elle permis d’apprécier toute la maîtrise lyrique de Hussain Al Jassmi, tandis que Rahma Riad a confirmé son statut de nouvelle étoile montante de la chanson arabe.

Le dimanche 29 juin, le festival a tiré sa révérence en grande pompe. Le groupe En Vogue a transporté le public dans un voyage musical à travers ses plus grands succès, avant que Dj Abdel et Big Ali ne mettent l’ambiance à fond à La Casablancaise avec des sets hip-hop qui ont fait danser la foule jusqu’au bout de la nuit.

Une expérience culturelle globale

Au-delà des concerts, le Casablanca Music Week a proposé une véritable immersion culturelle. Le village du festival est rapidement devenu un lieu de vie et de rencontres. L’espace food, avec sa vingtaine de stands sélectionnés, ouvert tous les soirs de concerts de 19h à 2h du matin, a offert une pause gourmande entre deux concerts. Pour les amateurs de sport, ils ont profité de la journée du dimanche pour s’adonner à plusieurs activités sportives en plein air, une Journée Sport organisée en partenariat avec Passage Fitness.

Les festivaliers ont également pu profiter des projections cinématographiques au niveau des salles de Cinerji Cinemas. Cette approche pluridisciplinaire a constitué l’une des forces de cette première édition.

Le Casablanca Music Week a réussi son pari : proposer un événement culturel d’envergure internationale tout en restant ancré dans l’identité casablancaise et marocaine. Rendez-vous est donc pris pour juin 2026, avec la promesse de nouvelles surprises et d’une programmation toujours plus éclectique.