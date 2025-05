La SRM Casablanca-Settat franchit un cap avec 9 certifications de référence

À peine six mois après le démarrage de ses activités, la Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat marque une étape importante en certifiant son Système de Management Intégré (SMI) selon neuf référentiels nationaux et internationaux.

Cette reconnaissance témoigne de la robustesse de ses processus et confirme son engagement pour une gestion exemplaire des services publics.

À l’issue d’audits rigoureux menés en avril par l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR), la SRM a obtenu les certifications suivantes :

ISO 9001 : management de la qualité

ISO 45001 : santé et sécurité au travail

ISO 14001 : environnement

ISO 27001 : sécurité de l’information

ISO 29993 : formation professionnelle

PGSSE (NM 00.5.057) : sécurité sanitaire de l’eau

ISO 50001 : performance énergétique

ISO/IEC 17025 : métrologie et essais

ISO 37001 : prévention de la corruption

Aucune non-conformité n’a été relevée, soulignant la qualité du travail des équipes, l’efficacité de l’organisation et la rigueur du pilotage opérationnel. Les domaines audités couvrent l’ensemble des services assurés par la SRM : distribution d’eau potable, électricité, assainissement liquide et éclairage public.

Sur le volet de la sécurité sanitaire de l’eau, l’audit a confirmé la maîtrise du réseau, qui comprend 16 réservoirs, 4 châteaux d’eau, 20 stations de pompage et plus de 253 000 points de livraison. Le laboratoire d’analyse accrédité et la communication transparente avec les citoyens renforcent la fiabilité globale du dispositif.

Concernant la performance énergétique, l’évaluation du référentiel ISO 50001 a mis en avant l’engagement de la direction, la mise en œuvre du Schéma Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL), la qualité technique des opérations, l’introduction de la télégestion et l’usage de lampes rétrofit pour optimiser la consommation.

Youssef Ettazi, Directeur Général de la SRM Casablanca-Settat, a salué un résultat remarquable dans un contexte de transformation institutionnelle et organisationnelle, marqué par l’intégration progressive d’anciens opérateurs. Il précise que ces certifications ne sont qu’un point de départ pour renforcer les processus, améliorer les performances et ancrer durablement les principes de qualité, d’éthique et de développement durable.

Abderrahim Taibi, Directeur de l’IMANOR, a exprimé sa satisfaction face à cette démarche exemplaire, saluant une mobilisation collective qui pourrait servir de modèle aux autres SRM du Royaume.

Cette série de certifications confirme l’ambition de la SRM Casablanca-Settat : devenir une référence nationale en matière d’excellence opérationnelle, au service de l’amélioration du cadre de vie et du développement durable dans la région.