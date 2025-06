Renforcement du capital humain à la SRM Casablanca-Settat : 172 nouvelles recrues

Le mardi 17 juin 2025, la Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat a accueilli, au sein de son Centre de Formation, 172 nouveaux collaborateurs et collaboratrices dans le cadre de la première vague de recrutement de l’année.

En effet, un plan de recrutement structurant a été engagé, avec plus de 600 postes et une première vague, aujourd’hui en cours de réalisation, visant à compléter les équipes avec des profils en phase avec les valeurs et les enjeux de la SRM Casablanca-Settat.

Pensée comme un temps fort de rencontre et d’orientation, cette rencontre a réuni autour des nouvelles recrues le Directeur Général, la Directrice du Capital Humain ainsi que l’ensemble des directeurs de l’entreprise. Cette mobilisation illustre l’attention concrète portée par le top management à une intégration structurée, bienveillante et pleinement incarnée.

Dans son mot d’ouverture, M. Youssef Ettazi, Directeur Général, a posé un cadre clair sur les valeurs, les enjeux structurants et la vision stratégique de la SRM Casablanca-Settat, dans un contexte de transformation et d’engagement renforcé au service de la Région. Il a également tenu à saluer l’esprit d’équipe et l’implication de l’ensemble des collaborateurs : »Grâce à la mobilisation de tous, notamment le top management, nous nous dotons aujourd’hui des moyens humains nécessaires pour atteindre nos objectifs et relever, ensemble, les défis et les enjeux territoriaux qui nous attendent ».

Mme Bouchra Nhaili, Directrice du Capital Humain, a présenté le dispositif d’accompagnement mis en œuvre pour accueillir et inscrire durablement les nouvelles recrues dans la dynamique de la SRM Casablanca-Settat. Elle a d’abord rappelé que le plan de recrutement a été conçu de manière progressive, en articulation étroite avec les besoins opérationnels identifiés sur le terrain et les compétences émergentes liées aux métiers d’avenir.

Elle a ensuite mis l’accent sur le parcours d’intégration, pensé comme une séquence structurante, permettant à chaque collaborateur de s’approprier les valeurs, les référentiels professionnels et les codes relationnels de l’entreprise dès les premières semaines. Elle a également détaillé les composantes du programme de formation continue, fondé sur une hybridation entre transmission des savoir-faire techniques et développement des soft skills, dans une logique de professionnalisation, de montée en puissance et de fidélisation durable des talents.

« L’ensemble de ces actions témoigne de l’attention particulière portée par l’entreprise à la réussite de chaque prise de poste, considérée non comme une simple formalité administrative, mais comme un enjeu stratégique de mobilisation et de cohérence collective », a déclaré Bouchra Nhaïli, Directrice Capital Humain de la SRM Casablanca-Settat.

À travers cette initiative, la Direction du Capital Humain réaffirme son rôle stratégique en tant qu’acteur clé de la performance collective et de la construction d’une expérience collaborateur fondée sur la confiance, l’apprentissage continu et l’alignement avec la raison d’être de l’entreprise.

« Accueillir, accompagner, faire grandir : telles sont les ambitions portées par cette première étape d’un parcours professionnel que nous souhaitons riche de sens pour chacune et chacun », a conclu la Directrice Capital Humain de la SRM Casablanca-Settat.