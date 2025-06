SRM : Laftit fait le point sur l’état d’avancement et les investissements jusqu’en 2029

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Sociétés régionales multiservices (SRM) ont mis en place un programme d’investissement global d’un montant de 253 milliards de DH, dont le taux de réalisation a atteint 32% lors des cinq premières années, a indiqué, lundi, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

En réponse à une question orale sur les SRM à la Chambre des représentants, Laftit a souligné que l’enveloppe budgétaire consacrée à la réalisation du programme d’investissement au titre de l’année 2025 pour les quatre sociétés créées lors de la première phase dépasse 13 MMDH hors taxes, alors que le montant des investissements qui leur a été alloué pour la période allant de 2025 à 2029 a atteint près de 44 MMDH.

Ces montants sont destinés à réhabiliter et développer les structures et équipements de distribution et à remédier aux déséquilibres spatiaux et aux inégalités de gestion au sein de la même région, attribués, selon le ministre, à la multiplicité des intervenants et le manque de coordination dans la gestion et le développement du service au niveau régional, « considérés parmi les principaux motifs derrière le lancement de ce projet national structurant ».

Les contrats de gestion au niveau des régions de Casablanca-Settat, Souss Masisa, l’Oriental et Marrakech-Safi sont entrés en vigueur entre le 1er octobre et le 15 novembre de 2024, alors que celui de la région de Rabat-Salé-Kénitra a été activé dimanche (1er juin 2025), a-t-il fait savoir, soulignant que le ministère de l’Intérieur poursuivra, selon la même approche, l’accompagnement du parachèvement de ce chantier à travers la mise en place du reste des SRM dans les autres régions du Royaume d’ici la fin de l’année en cours.

De même, M. Laftit a évoqué les opérations supervisées par le ministère pour transférer la gestion du service dans les meilleures conditions, à travers l’accompagnement des SRM et du personnel dans l’élaboration des documents relatifs à l’inventaire et au transfert des avoirs nécessaires pour la gestion du service, afin de récupérer l’ensemble de ces avoirs au profit des collectivités territoriales.

Ces opérations portent sur l’accompagnement du transfert du personnel des anciens distributeurs vers les SRM, notamment à travers la mise en place d’un régime de personnel qui garantit leurs droits et privilèges, ainsi que du transfert des contrats et des marchés conclus par les ex-distributeurs aux SRM pour garantir la continuité de la réalisation des investissements et des services nécessaires pour la gestion du service, a-t-il poursuivi.

Ils ont aussi pour but de garder le même tarif applicable par les ex-distributeurs avant l’entrée en vigueur des contrats de gestion et de poursuivre sa prise en compte dans la comptabilité des factures de consommation, a-t-il dit.

Par ailleurs, le ministre a fait savoir qu’il a été procédé à la mise en place de représentations de proximité pour les SRM sous forme de directions provinciales dotées de pouvoirs décisionnels importants, notant que ces sociétés ont également récupéré l’ensemble des agences et des points de vente des anciens distributeurs.

Ces mesures ont permis d’assurer une transition fluide dans la gestion du service, sans enregistrer aucune interruption ni perturbation, et ce, malgré l’importance du périmètre territorial couvert et la multiplicité des intervenants dans la gestion du territoire avant l’entrée en vigueur des contrats de gestion, a-t-il enchaîné.

Pour accompagner ce projet de réforme, le ministère de l’Intérieur, en partenariat avec les groupements des collectivités territoriales créés pour gérer le service de distribution, a mis en place une société de développement des services publics de distribution qui a pour mission d’accompagner, au profit du ministère et de ces groupements, les projets communs de développement des services de distribution au niveau des régions.

Elle est également chargée de coordonner l’élaboration de procédures et de programmes unifiés pour assurer la cohérence de ces projets et renforcer l’équité territoriale, ainsi qu’atteindre les plus hauts niveaux d’efficacité et optimiser l’exploitation des ressources communes.

Compte tenu de l’ampleur et de la portée de ce projet important, les remarques et plaintes des usagers ont été prises en compte dès le démarrage de l’activité des SRM, a-t-il rappelé, notant, à ce propos, que « ce qui a été avancé concernant une hausse des tarifs des services ne reflète pas la réalité, les SRM ayant appliqué, dès l’entrée en vigueur du contrat de gestion, la même tarification que celle utilisée auparavant par les anciens distributeurs, étant donné qu’elles y sont tenues en vertu du contrat de gestion qui a maintenu les mêmes tarifs sur l’ensemble du périmètre de gestion ».

M. Laftit a, à cet égard, indiqué que « les hausses enregistrées dans certains montants des factures étaient une conséquence directe de l’irrégularité du relevé des compteurs, du faible taux de lectures mensuelles effectuées par les anciens distributeurs, de leur recours fréquent à l’estimation de la consommation, ainsi que du fait qu’ils confiaient, dans certaines zones éloignées ou faiblement peuplées, la lecture des compteurs à des personnes physiques ou des professionnels avec lesquels ils étaient liés par des accords ».

La SRM est tenue, en vertu du contrat de gestion, de facturer sur la base de la consommation réelle et non estimée, et ce, par le biais d’un relevé effectif et régulier de la consommation, a expliqué le ministre.

En dépit de cela, les SRM, à travers leurs différentes agences commerciales, accueillent les usagers, répondent à toutes leurs questions, étudient et traitent les réclamations avec la précision et la rapidité requises, et accordent des facilités de paiement exceptionnelles en cas de besoin, a-t-il ajouté.

Concernant la qualité du service et les investissements réalisés, Laftit a signalé que les SRM ont repris les installations dans l’état où elles se trouvaient auprès des anciens distributeurs, assurant que l’un des principaux objectifs de cette réforme est l’amélioration du niveau des investissements et des services dans le domaine de la distribution, « ce qui ne peut être réalisé immédiatement après la reprise des installations, mais dépend de la réalisation d’un ensemble d’investissements et de la mise en place de programmes et de mécanismes de gestion, actuellement en cours de déploiement ».