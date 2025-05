Décès de Mohamed Choubi : les artistes marocains lui rendent hommage

Un certain nombre d’artistes marocains ont exprimé leurs condoléances à leur collègue, Mohamed Choubi, qui nous a quittés ce matin, vendredi, à l’hôpital militaire de Rabat, à l’âge de 62 ans.

Parmi ces artistes, on retrouve Houda Rihani, qui a partagé une photo du défunt artiste : « Inna Lillah wa Inna ilayhi raji’oon. Nos condoléances sont unies face à la perte de l’artiste, frère et ami Mohamed Choubi, qu’Allah lui accorde Sa miséricorde et l’accueille dans Son paradis éternel».

De son côté, l’artiste Najat Al-Wafi a exprimé ses condoléances pour Choubi, en écrivant sur son compte Instagram : « Inna Lillah wa Inna ilayhi raji’oon. Qu’Allah fasse miséricorde à l’artiste talentueux Mohamed Choubi. Nos plus sincères condoléances à la famille du défunt, aussi bien à sa famille proche qu’à sa grande famille»

De son côté, l’artiste Hajar Krikâa a pleuré la disparition de l’artiste Mohamed Choubi, en écrivant : « Inna Lillah wa Inna ilayhi raji’oon. Que Dieu ait pitié de toi, mon cher ami. Nos sincères condoléances à ta famille proche. Tu resteras dans nos cœurs, grand artiste. »

Il convient de rappeler que l’artiste Mohamed Choubi est né en 1963. Ses débuts remontent à la scène théâtrale amateur à Marrakech à la fin des années 70, avant d’intégrer le Conservatoire national d’art dramatique et d’animation culturelle de Rabat. Par la suite, il a rejoint le théâtre professionnel où il a travaillé comme acteur et metteur en scène pour plusieurs pièces.

L’artiste défunt a également fait ses preuves à la télévision et au cinéma, où il a gagné la célébrité et l’affection du public marocain, laissant derrière lui de nombreuses œuvres à succès. Récemment, l’artiste Choubi a souffert de problèmes de santé, son état se dégradant à cause des complications d’une maladie nécessitant une greffe du foie.