L’artiste Ahmed Saad frôle la mort après un grave accident de la route (PHOTO)

L’artiste égyptien Ahmed Saad a partagé avec son public un moment choquant qui aurait pu virer au drame, après avoir été victime d’un grave accident de la route.

Sur son compte Instagram, le chanteur a publié une photo de sa voiture, dont l’avant a été complètement détruit, témoignant de la violence de la collision et de la gravité de l’accident.

Il a accompagné l’image d’un message disant : «J’étais en train de l’essayer et je me rendais au stand pour l’immatriculer, mais j’ai eu un accident. Dieu merci, ma femme, mes enfants et moi allons bien. »

De nombreux amis et fans ont réagi à la publication, exprimant leur soulagement et lui adressant des messages de soutien dans les commentaires.