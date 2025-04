Disparition de Mohcine Jamal : les artistes marocains lui rendent hommage

Plusieurs artistes marocains ont tenu à rendre hommage à l’artiste marocain Mohcine Jamal, décédé ce lundi matin à l’âge de 77 ans, après une longue lutte contre la maladie.

Le premier à annoncer la triste nouvelle fut l’acteur Abdelkbir Rkakna, qui a publié une photo de feu Mohcine Jamal sur son compte Instagram, accompagnée du message suivant :

« Le grand artiste Mohcine Jamal nous a quittés. Sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses amis et à tous ceux qui l’ont aimé. Qu’Allah, dans sa grande miséricorde, l’accueille en son vaste paradis. Inna lillah wa inna ilayhi rajioun. »

L’artiste Saad Lamjarred a également réagi via la fonctionnalité story de son compte Instagram, où il a partagé une photo de l’artiste disparu, accompagnée de ce message :

« Qu’Allah fasse miséricorde au grand artiste Mohcine Jamal et l’accueille dans Son vaste paradis. Nous prions pour qu’il repose en paix, que ses péchés soient pardonnés, et que sa tombe soit un jardin parmi les jardins du paradis. Inna lillah wa inna ilayhi rajioun. »

De son côté, Naouman Lahlou a publié une simple photo réunissant feu Mohcine Jamal et l’artiste Mohamed Ali, également décédé ce lundi, avec cette légende sobre :

« Adieu Mohamed Ali, adieu Mohcine Jamal. Inna lillah wa inna ilayhi rajioun. »

L’acteur Rachid El Ouali, quant à lui, a partagé une photo souvenir rassemblant sa famille et celle du défunt à Tanger, en y ajoutant ces mots : « C’était un homme… avant d’être un artiste. Il y a deux ans, j’ai eu l’honneur d’être son invité, avec son épouse et sa fille, dans une maison à son image : simple, chaleureuse, pleine de vie. Mohcine Jamal n’était pas seulement un artiste qu’on aimait à l’écran, c’était une personne vraie, sincère, présente avec le cœur plus qu’avec les mots. »

Il poursuit :

« Entre nous, c’était un lien spécial, sans faux-semblants ni flatteries… Juste de l’affection, des rires, et un respect mutuel. J’avais l’impression de parler à un vieil ami, un frère, un cœur qui comprend le sens de l’art et de la vie. Aujourd’hui, après son départ, je ne peux que dire : merci pour chaque moment partagé, merci pour ton humanité, ton sourire, ta sérénité dans ce monde agité. Je suis fier de t’avoir connu, et de savoir que tu fais partie de ces êtres inoubliables qui ont traversé ma vie. Que Dieu te couvre de Sa miséricorde et accorde patience à ta famille. »

Mohcine Jamal était l’une des figures emblématiques de la chanson marocaine. Il a enrichi le patrimoine musical national pendant plus de quatre décennies. Maître du ‘oud, il a collaboré avec de grands noms de la scène artistique marocaine, tels que Abdelhadi Belkhayat, Naïma Samih, Mohamed El Hayani, Latifa Raafat, ou encore Abdelwahab Doukkali.

Parmi ses chansons les plus célèbres, on peut citer : « Zine fi Tlatin », « Akid Akid », « Sma‘ lia nwassik », « Ya lghadi fi triq Moulay Abdessalam », ou encore « Hadi Snin » — autant de titres gravés dans la mémoire du public marocain.