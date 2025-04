Le chanteur marocain Mohcine Jamal tire sa révérence

Par LeSiteinfo avec MAP

Le chanteur et compositeur marocain Mohcine Jamal est décédé, lundi à Tanger, à l’âge de 77 ans, des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.

Maître incontesté de la musique marocaine et du oud, il a laissé derrière lui un répertoire riche et intemporel qui a marqué des générations de mélomanes.

Parmi ses titres les plus mémorables qui ont marqué plusieurs générations de mélomanes figurent « Zine F’Talattine », « Akid Akid », « Sma’ lia Nwssik », « A’younek Qalou Liya », « Ya El Ghadi F’Tariq Moulay Abdelssalam » ou encore « Hadi Snin ».

Né à Tanger en 1948, Mohcine Jamal a entamé sa carrière en 1983, se distinguant par sa maîtrise du oud et son profond attachement au répertoire traditionnel marocain.

Au cours de sa riche carrière artistique, il a collaboré avec de grands noms de la musique et du chant marocains, tels que Abdelwahab Doukkali, Abdelhadi Belkhayat, Mohamed El Hayani et Naïma Samih, ainsi qu’avec des compositeurs renommés comme Abdessalam Amer et Abderrahim Seqqat.

S.L.