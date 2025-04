Zoo de Ain Sebaâ : les premiers animaux sont arrivés

Le parc zoologique d’Aïn Sebaâ a reçu une première livraison d’animaux. Dans une déclaration à Le Site info, Karim Klaibi, premier vice-président de la commune d’Ain Sebaâ et président de la commission des affaires sociales et de la famille au Conseil de la préfecture de Casablanca, assuré que le zoo a en effet déjà accueilli certains animaux en vue de sa réouverture prochaine.

«Cette étape intervient après des années de travaux de réhabilitation. Le parc devrait ainsi abriter une grande diversité d’animaux dans des espaces naturels qui recréent leur environnement d’origine, ce qui redonnera vie à cet établissement public et en fera une destination privilégiée pour les Casablancais», se réjouit Klaibi.

Le parc s’étend sur une superficie de 13 hectares : 10 hectares seront consacrés aux animaux et 3 hectares seront dédiés aux loisirs. Il accueillera environ 45 espèces animales différentes, en plus d’une ferme pédagogique, une clinique vétérinaire, deux espaces de pique-nique, un restaurant, une boutique et plusieurs kiosques.

H.M.