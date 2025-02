Lycée Lyautey: nouvelles mesures après la découverte d’un cas de rougeole

C’est la panique chez les parents d’élèves du lycée Lyautey, à Casablanca. Et pour cause, un mail de l’établissement daté de ce vendredi, annonçant qu’un cas de rougeole a été détecté au sein du collège.

«En raison de la situation épidémiologique, les autorités marocaines appliquent dès aujourd’hui les dispositions de la circulaire en vigueur. Ainsi, les élèves ne pourront être admis en cours que s’ils ont été vaccinés contre la rougeole depuis moins de quatre semaines ou s’ils sont vaccinés dans les tous prochains jours», indique l’établissement, ajoutant qu’une campagne de vaccination sera mise en place à partir du lundi 11 février.

Les parents d’élèves ont reçu, dans ce sens, un document à remplir pour autoriser la vaccination de leurs enfants.

Si cette annonce a suscité des inquiétudes face au risque de propagation de cette maladie, de nombreux parents d’élèves se sont insurgés contre la décision du lycée Lyautey d’imposer, à leurs enfants, une troisième dose du vaccin contre la rougeole.

«Le vaccin est administré en 2 doses : la 1ère à 12 mois et la 2ème entre 16 et 18 mois. Je suppose que la majorité des enfants scolarisés ont reçu les 2 doses lorsqu’ils étaient bébés. Pourquoi en administrer une 3ème ?», s’interroge l’un des parents. «Ils nous obligent à vacciner nos enfants alors qu’ils ont déjà reçu deux doses. C’est grave !», déplore un autre.

Pourtant, un pédiatre assure, à ce propos, qu’il n’est pas du tout nécessaire de revacciner un enfant quelle que soit la date à laquelle il a reçu les deux doses.

Notons par ailleurs que le ministère de la Santé et de la protection sociale a adopté un plan multiaxial pour endiguer la propagation de la rougeole. Ce plan porte sur l’extension de la campagne nationale de vaccination ainsi que le rattrapage vaccinal, ce qui a permis de vérifier le statut vaccinal de plus de 8,88 millions d’enfants âgés de moins de 18 ans.

Le ministère a renforcé les capacités de veille épidémiologique tout en garantissant le déploiement d’équipes d’intervention rapide dans les zones les plus touchées. Des médicaments et dispositifs médicaux nécessaires ont également été fournis pour une prise en charge urgente des cas enregistrés.

D’autre part, des campagnes de sensibilisation ont été lancées au niveau national, dans le but de d’encourager le recours à la vaccination et la mise en œuvre des partenariats avec les différents acteurs du secteur de la santé en vue de garantir une réponse globale et efficace.

