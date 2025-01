Rabat: les autorités retirent les paraboles installées sur les façades (PHOTOS)

Les autorités de Rabat retirent désormais les paraboles et les climatiseurs installés sur les fenêtres, les balcons et les façades des immeubles.

Une source sûre de la commune de la capitale a confié à Le Site info que les autorités ont accordé un délai de 15 jours aux citoyens pour retirer leurs paraboles et leurs climatiseurs, surtout au niveau des bâtiments situés dans les grandes avenues. Ils nuisent, en effet, à l’esthétique de la ville, ce qui a poussé les autorités à lancer cette campagne.

Et d’ajouter que ces dernières ont été contraintes de retirer les paraboles et les climatiseurs des citoyens ayant refusé de les enlever dans le délai qui leur avait été accordé.

Rappelons qu’un décret, adopté en 2018, interdit l’installation des antennes paraboliques sur les façades et les balcons. Fixant les conditions de la copropriété, le décret sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis interdit dans son article 13 l’installation des différents appareils, dont les climatiseurs et les paraboles sur les façades des bâtiments.

L’article 11 dudit décret, dont la mise en œuvre est attribuée au ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, interdit les tâches ménagères, tels que le dépoussiérage des tapis sur les terrasses ou dans les couloirs. Tandis que l’article 12 du même décret relatif aux règles de santé et d’hygiène souligne la nécessité de respecter les espaces verts et les règles d’hygiène.

Figurent également parmi les conditions de la copropriété, l’interdiction du lavage des voitures, l’usage des klaxons dans les lieux communs et l’évacuation des couloirs et des entrées, consacrés uniquement aux piétons.

Concernant les animaux domestiques, l’article 19 interdit la possession d’animaux dangereux qui troublent la quiétude, la propreté et la sécurité des habitants.

N.M.