Rabat : Ibtissam Lachgar arrêtée pour atteinte aux valeurs religieuses

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a procédé ce dimanche après-midi à l’arrestation d’Ibtissam Lachgar pour un contenu jugé offensant envers la divinité. En effet, Ibtissam Lachgar est apparue sur les réseaux sociaux portant un tee-shirt affichant des propos jugés blasphématoires. Cette apparition a suscité une vive indignation chez de nombreux citoyens marocains et a provoqué une vague colère sur les réseaux sociaux.

La militante, connue pour ses déclarations polémiques, a été placée en garde à vue dans l’attente de sa présentation devant le parquet compétent.

L’ex-ministre Mustapha Ramid indigné

L’ancien ministre de la Justice, Mustapha Ramid, a condamné le geste de la militante. Dans un long message publié sur sa page Facebook, il a déclaré :

« Je ne suis pas partisan d’une surveillance excessive des déclarations, ni de la traque des faux pas, mais lorsque l’atteinte aux symboles sacrés de la religion ne relève pas d’un propos fortuit, d’une maladresse ou d’une opinion divergente, mais constitue un acte prémédité et une offense délibérée envers Dieu, alors il ne nous reste qu’à rappeler qu’au Maroc, il existe une loi qui doit être appliquée et des institutions qui protègent les valeurs sacrées. »

Et d’ajouter : « Il n’y a pas de place pour la tolérance envers quiconque réfléchit, planifie et persiste à tenir des propos sur Dieu que personne au monde, qu’il soit athée ou mécréant, n’a jamais osé prononcer. »

L’ancien ministre a estimé qu’Ibtissam Lachgar « mérite d’être poursuivie, si ce qui lui est reproché est avéré, car ses propos ne relèvent pas d’une opinion personnelle ou d’une pensée divergente, mais bien d’une offense volontaire envers Dieu Tout-Puissant, en Lui attribuant des propos qu’il n’est pas permis de dire ni d’entendre ».