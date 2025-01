Béni Mellal: la vague de froid mobilise les autorités

Par LeSiteinfo avec MAP

Les autorités locales de la province de Béni Mellal ont mobilisé l’ensemble des moyens logistiques et humains pour assurer le bon déroulement de l’opération de soutien et d’assistance face à la vague de froid qui se poursuit de bonnes conditions.

Dans le village de Hansala, l’un des recoins les plus reculés de Béni Mellal sis dans la collectivité territoriale de Tagzirt, les autorités locales s’engagent activement à achever la distribution des kits alimentaires aux bénéficiaires en vue de leur venir en aide en ces temps de grand froid.

Mise en œuvre conformément aux Hautes Instructions Royales appelant à la mobilisation globale de tous les moyens logistiques et humains en vue d’apporter le soutien et l’assistance aux citoyens afin qu’ils puissent faire face à la vague de froid que connaissent plusieurs régions du Royaume, l’opération de soutien et d’assistance comprend la distribution de kits alimentaires, de bois de chauffage et des couvertures.

Au niveau de la province de Béni Mellal, un plan d’action ambitieux a été élaboré en anticipation des conditions climatiques difficiles ciblant 9 communes à savoir, Aghbala, Tizi N’isly, Boutferda, Naour, Ait Oum el Bekht, Taghzirt, Tanougha, Foum El Anceur, et Foum Oudi.

Ces communes regroupent 75 douars situés à une altitude supérieure à 1500 mètres, avec une population totale de 35.720 habitants, soit 7.440 ménages.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national pour atténuer les effets de la vague de froid pendant l’hiver au titre de la saison hivernale 2024-2025, il a été procédé à l’activation du comité provincial de vigilance, de suivi et d’évaluation avec pour objectif d’assurer un approvisionnement normal en denrées de première nécessité et en divers moyens de chauffage tout en veillant à la fourniture et à la distribution d’aliments pour le bétail.

Dans ce sillage, l’ensemble des moyens logistiques et humains ont été mobilisés pour le désenclavement des zones menacées par les chutes de neige, ainsi que pour assurer un raccordement permanent des villages au réseau téléphonique outre l’intervention adéquate pour la prise en charge des femmes enceintes et des personnes souffrant de maladies chroniques.

Les autorités locales ont recensé dans le cadre de ce plan provincial 205 femmes enceintes dont la date d’accouchement coïncide avec la mise en œuvre de ce Plan et 24 personnes sans-abri qui seront transportées dans des lieux sûres.

Le Plan inclut d’importantes mesures proactives, dont une stratégie de prévention contre les inondations, le renforcement des stocks de médicaments essentiels, en particulier pour le traitement des maladies chroniques, dans les centres de santé proches des zones à risque, outre l’intensification des campagnes médicales à destination des populations des zones touchées par la vague de froid, tout en assurant le transfert des cas urgents vers des établissements de soins spécialisés.

Dans des déclarations à la MAP, les habitants du village de Hansala sis dans la commune de Tagzirt ont fait part de leur profonde gratitude au roi Mohammed VI, pour la Haute Sollicitude, dont le Souverain ne cesse d’entourer la population des zones affectées par le grand froid, saluant le bon déroulement de ce processus ainsi que les efforts déployés par les autorités locales en vue de leur venir en aide en ces temps de grand froid.

En exécution des Hautes Instructions du roi Mohammed VI, les services du ministère de l’Intérieur se sont mobilisés, aux côtés de l’ensemble des ministères et administrations concernés et des différents intervenants, pour prendre les mesures d’urgence qui consistent en une mobilisation globale de tous les moyens logistiques et les ressources humaines, en vue d’apporter le soutien et l’assistance aux citoyens afin qu’ils puissent faire face à la vague de froid que connaissent plusieurs régions du Royaume.

A cet égard, les Walis des régions et gouverneurs des provinces concernées ont été appelés à se mobiliser afin d’assurer le suivi des développements de la situation, de coordonner les opérations d’intervention et de prendre les mesures proactives et préventives nécessaires, à travers une série d’actions visant à alléger le fardeau sur la population.

S.L