Mohamed Saad Berrada en visite à plusieurs établissements scolaires à Fès

Le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada a effectué, vendredi, une visite de terrain à Moulay Yacoub et Fès, où il a visité plusieurs établissements éducatifs, faisant partie des programmes « Établissements pionniers ».

Dans la province de Moulay Yacoub, le ministre qui était accompagné notamment du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Mouaad Jamaï, et du gouverneur de la province de Moulay Yacoub, Mohamed Samir El Khamlichi, s’est rendu à l’école primaire Douayat et au collège secondaire Ain Allah engagés dans le programme « Établissements pionniers », où il a suivi des explications sur les moyens matériels et pédagogiques mis en œuvre pour réussir cette expérience.

La visite a été également l’occasion pour le responsable gouvernemental de s’informer des efforts déployés par l’ensemble des acteurs pour la concrétisation du projet « Collèges pionniers » qui vise à combler les lacunes observées chez des élèves au niveau de ce cycle, à leur dispenser un soutien scolaire pour favoriser leur réussite, à travers la mise en place d’un mécanisme de veille, outre l’accompagnement des élèves menacés par le phénomène de la déperdition scolaire.

A cette occasion, M. Berrada a suivi des explications sur le projet du club Fatatech, fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Education nationale et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ). Ce projet porte sur la création de 12 clubs dédiés à la promotion de la formation professionnelle dans le secteur du digital au profit des jeunes filles du milieu rural. Il cible 12 collèges dans 6 régions du Royaume.

A Fès, le ministre a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de l’école Tghat, au niveau de l’arrondissement El Marinyine. Ce projet, qui mobilisera un investissement global de plus de 8 millions de dirhams, sera achevé dans un délai de douze mois. Il comprend douze salles de classe pour l’enseignement général, trois salles pour l’enseignement préscolaire, une salle de ressources, un bloc administratif, une bibliothèque, un terrain de sport et des logements. M. Berrada et la délégation l’accompagnant se sont rendus par la suite au centre « Iklyle Fès » qui fait partie du réseau de centres culturels de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Éducation-Formation.

Inauguré récemment, « Iklyle Fès » s’étend sur plus de 2000 m², répartis sur deux étages. Il est destiné à être un lieu d’échange et de découverte pour les adhérents de la Fondation et pour les habitants de la région et doté d’une médiathèque riche de 12.000 ressources physiques et plus de 68.000 ressources numériques.

Il abrite aussi des espaces dédiés à la lecture, à l’animation culturelle, ainsi qu’à la pratique de diverses disciplines artistiques dans des ateliers de dessin, peinture, sculpture, céramique, design graphique, photographie, éveil musical et arts dramatiques.